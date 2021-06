Ospedale Papardo: “Tutti davvero soddisfatti?”. A chiederselo oggi, con una nota pubblicata on line, è il componente di Sicilia Futura a Messina Beppe Picciolo.

Picciolo sottolinea: “io ho i miei dubbi! Spero in prospettiva si possa aprire adesso un nuovo dialogo tra Azienda e Regione! Ma i numeri snocciolati sono chiari. Bisogna rovesciare il tavolo! Aumentando ancora la produttività di tutti i reparti, e non solo di alcuni! Partire con un nuovo crono programma che crei sviluppo nelle aree già in crescita e faccia da traino a quelle più in sofferenza”.

Ha terminato così Picciolo: “il dato riportato del Valore Medio del Tetto di spesa rispetto ai Posti Letto previsti, pari a 191€ cadauno, è a tutt’oggi il più alto della Regione. E merita una idonea risposta di orgoglio della Azienda! Che ha i numeri e le eccellenze per essere pilota in Sicilia. Deve solo trovare la propria mission e lavorare sodo con managerialità per affermare il diritto a nuovi e più cospicui investimenti. Credo si possa ottenere. La sfida è ardua ma gli uomini ci sono. E lo hanno dimostrato”.