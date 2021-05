Ostia: sono stati arrestati la notte scorsa…, dai poliziotti della Polizia di Stato 2 fratelli per traffico di droga

Una storia così fra i palazzi di Piazza Gasparri non si era mai sentita. In effetti sono gravissimi i reati che la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta a 2 fratelli di 34 e 31 anni, esponenti di una delle famiglie criminali più nota del litorale romano. Essi vanno dal traffico di droga, all’estorsione, dal sequestro di persona, all’associazione a delinquere, fino alla riduzione in schiavitù, il tutto aggravato dall’aver utilizzato quel metodo mafioso tanto caro ai componenti della famiglia che con quest’imputazione si trovano già condannati all’ergastolo.

E’ stata una “madre coraggio”, quella che, chiusa singhiozzante in un bagno, ha trovato la forza di chiamare gli investigatori del X Distretto di Ostia. Forse più disperata che coraggiosa, sicuramente non più in grado di sopportare la visione dei suoi figli sequestrati, torturati, seviziati e profondamente umiliati anche con la diffusione di video sui social, dai loro aguzzini per qualche grammo di crack.

Una donna stanca di vedere la giovane figlia costretta a prostituirsi per colmare gli inarrivabili debiti contratti dai fratelli per pagare la cocaina. Una donna costretta per anni a pagare agli stessi aguzzini una pigione per un garage occupato in via Forni ad Ostia. Sembra incredibile che tanta violenza, tanto sfrontatezza, tanta criminale arroganza, circondata da una cortina di impalpabile e complice omertà, sia stata d’un tratto spazzata via da una donna sola e fragile, che per proteggere la famiglia ha scelto la legalità.

E’ stata avviata una indagine lampo che ha consentito, passo dopo passo, ai poliziotti di ottenere la fiducia dell’intero nucleo familiare e di trovare importanti riscontri investigativi che hanno consentito alla Procura di Roma, recependo integralmente quanto prodotto dagli investigatori, di emettere due fermi di indiziato di delitto che gli agenti del X Distretto hanno eseguito nella notte, unitamente al sequestro dell’abitazione abusiva che sarà restituita alla legalità. Per i due rampolli invece, si sono spalancate le porte del carcere.