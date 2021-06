Palazzo d’Orleans (PA): il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto il neo Prefetto di Messina

Visita di cortesia del neo prefetto di Messina, Cosima Di Stani, a Palazzo d’Orleans di Palermo. Ad accoglierla, nella sede del governo regionale, il presidente Nello Musumeci.

Nel corso del cordiale colloquio, durato circa un’ora, si è discusso dell’attuale situazione economico-sociale del territorio peloritano, anche alla luce della pandemia in corso. Particolare attenzione è stata rivolta al tema delle baracche nella città capoluogo, specie dopo il provvedimento nazionale che affida al prefetto il ruolo di commissario per eliminare le indicibili condizioni di degrado di quei quartieri. Musumeci e Di Stani hanno concordato sul fatto che per affrontare al meglio questa fase sia essenziale una collaborazione istituzionale. In tal senso, il presidente ha sottolineato l’importanza e la necessità di lavorare tutti insieme, in uno spirito di solidarietà, per superare la grave crisi, garantendo, pertanto, il pieno sostegno del governo regionale.