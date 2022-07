A SCRIVERLO IERI, SULLA LORO PAGINA FACEBOOK, SONO STATI I RESPONSABILI DE 'I GRILLI DELLO STRETTO' PER ANNUNCIARE L'EVENTO DA LORO ORGANIZZATO PER IL 19 LUGLIO 2022 ALLE ORE 19:00 A MESSINA PRESSO IL BELVEDERE MIA MARTINI DI FRONTE LA CHIESA DI GROTTE IN OCCASIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA MARIANO D'AMELIO A PALERMO NELLA QUALE PERSERO LA VITA: PAOLO BORSELLINO (MAGISTRATO) E AGOSTINO CATALANO; WALTER EDDIE COSINA; EMANUELA LOI; CLAUDIO TRAINA E VINCENZO FABIO LI MULI; TUTTI AGENTI DI SCORTA DELL'ALLORA COMPONENTE DEL POOL DI GIUDICI CHE COMBATTEVANO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA... COSTITUITO... ALL'INTERNO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PALERMITANA

“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. Lo hanno scritto ieri, sulla loro Pagina Facebook, i responsabili de ‘I Grilli dello Stretto’ per annunciare l’evento da loro organizzato per la giornata di domani e riprendendo le parole di Paolo Borsellino.

Scrivono così i componenti del sodalizio peloritano: “e noi ne parleremo. Vi aspettiamo Martedì 19 luglio, ore 19:00, presso il Belvedere Mia Martini (di fronte alla chiesa di Grotte), in occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo #Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli”.