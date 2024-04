Parte il contro alla rovescia per la “Giornata del Made in Italy”, che si svolgerà il 15 aprile in numerose città italiane, tra le quali anche Palermo: l’iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sedici imprese del capoluogo siciliano allestiranno le proprie vetrine, mettendo in risalto le eccellenze locali e le loro produzioni, trasformandole così in musei temporanei. L’apertura delle vetrine è garantita nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 aprile, dalle 10 alle 17.

«Il prodotto siciliano – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – è da sempre riconosciuto in tutto il mondo. La capacità di mescolare tradizione e modernità, attraverso le proprie creazioni, è una forma d’arte con la quale raccontare la storia e il carattere siciliano, reinterpretandoli in modo attuale. Questo è possibile grazie a quella generazione che ha avuto il coraggio di restare o di tornare, in un’Isola difficile, ma piena di energia creativa e voglia di fare. Persone che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere la nuova Sicilia che ha voglia di cambiare».

Questo l’elenco delle aziende che aderiscono all’iniziativa: Oreficeria 1) MARCO CUPPARI JEWELS – corso Calafafimi 136 A; 2) ROBERTO INTORRE gioielleria contemporanea – via Bara all’Olivella 115; 3) FRANCO PADIGLIONE GIOIELLI – via Federico Pipitone 89 – MODA E ACCESSORI 1) VUEDU FACTORY – via Sperlinga 32; 2) IRENE FERRARA SPAZIO IF – via Principe di Granatelli 65; 3) MARIANNA VIGNERI – via Principe di Granatelli 65; 4) COCCADORO – presso piano terra di Palazzo Riso corso Vittorio Emanuele – Sistema casa 1) COLORI DEL SOLE – via Vittorio Emanuele 89/91 e 262/264 – via Riccardo Wagner 11/b; 2) NINO PARRUCCA CERAMICHE – Via Riccardo Wagner 16/18; 3) PATRIZIA ITALIANO CERAMICHE – presso piano terra di Palazzo Riso corso Vittorio Emanuele; 4) MARTINA CIACCIO – via Civiletti 12; 5) SUSANNA DE SIMONE LA FABBRICA DELLA CERAMICA – via M. D’Azeglio 21 – Pasticceria 1) CAPPELLO – via Colonna Rotta 68 e via Nicolò Garzilli 19; 2) OSCAR DAL 1965 – via Mariano Migliaccio 39; 3) BAR COSTA – punto vendita presso nuova Marina Yachting – Porto; 4) BADALAMENTI – via Lorenzo Iandolino 76!