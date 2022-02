Partono le riprese del cortometraggio…, intitolato “Angeli D’Inchiostro” con la regia di Fabio Pannetto

LA SCELTA DEL REGISTA DI TRARRE DA UNA STORIA VERA UNA SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA E' DA RITENERSI UN ATTO DOVUTO, IN PARTICOLARE PER L’IMPORTANZA DELLA TEMATICA A DIFESA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Articolo…, tratto da… https://castelvetranonews.it!

Il via alle riprese del cortometraggio “Angeli D’Inchiostro” con la regia di Fabio Pannetto. La scelta del regista di trarre da una storia vera una sceneggiatura cinematografica è da ritenersi un atto dovuto, in particolare per l’importanza della tematica a difesa dei diritti dei bambini. La protagonista una giovane donna, che da Milano scende in Sicilia per raccontare la sofferenza materna della filiazione perduta.

La scrittura della mamma, nei panni dell’attrice, è emozionante e significativa, riuscendo a trarre fuori, tramite la sua lettera, un grido di speranza e denuncia all’ingiustizia subita. Altre le attrici protagoniste di questa “battaglia cinematografica”, di una vana speranza di riconciliazione tra genitori e figlie. La scena principale del cortometraggio verrà girata presso il B & B “il Tempio di Hera” nella magica Selinunte.