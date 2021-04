Party di compleanno con dj set, a Messina: vi sono stati assembramenti e si è accertata la presenza di droga in una villetta a Camaro Superiore

Stavano partecipando a una festa di compleanno ma qualcuno ha segnalato il fatto al 112. A tradire il party gli schiamazzi provenienti da una villetta privata a Camaro Superiore. Quando i militari dell’arma sono arrivati sul posto e richiesto l’accesso al proprietario hanno constatato la presenza di 28 persone, tra loro non conviventi, all’interno dell’abitazione indipendente, intenti in festeggiamenti per il compleanno del proprietario di casa.

Tra le persone che avevano dato vita all’assembramento, con casse sonore e piattaforme mixer da dj professionali, erano presenti anche soggetti provenienti da Catania, arrivati in città proprio per prendere parte ai festeggiamenti. All’esito del controllo, i soggetti sono stati sanzionati per violazione alla normativa prevista per il contenimento della diffusione del covid e la festa è stata interrotta.

Inoltre, i Carabinieri, nel corso dell’identificazione di tutti i soggetti presenti all’interno dell’immobile, hanno avvvertito un forte odore di marijuana e perquisito l’abitazione trovando complessivamente circa 17 grammi di droga suddivisi in 5 involucri, 5 grammi di hashish, ripartiti in 3 dosi, una pasticca di anfetamina (comunemente indicata come speedball) e una piccola pianta di cannabis.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro dai militari operanti ed il proprietario dell’abitazione, un 43enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Infine, durante i servizi di controllo urbano effettuati con posti di controllo, i Carabinieri hanno controllato più di 50 persone, di cui oltre 30 pregiudicate, circa 40 autovetture ed elevato 2 contravvenzioni al codice della strada.