Pasquale Currò…, il coordinatore locale di Fratelli d’Italia di Messina, attraverso una nota odierna comunica che Helga Corrao è la nuova responsabile del dipartimento Spettacolo, Cultura, Istruzione… del Partito.

La presceltà è compagna dell’ex assessore della Giunta (guidata dal sindaco Cateno De Luca), Pippo Scattareggia, e come lui transitata in Fratelli d’Italia dopo il rimpasto dell’esecutivo cittadino di agosto del 2020, in cui per decisione del primo cittadino non venne confermata la delega all’Assessorato allo Sport e Spettacolo per il congiunto della Corrao.

Spiega Currò: “Helga Corrao è docente di Lettere, filosofia e scienze umane, pedagogista esperta nei processi formativi, direttrice artistica, conduttrice, attrice di teatro, cantante, cultrice delle Tradizioni Popolari, presidente dell’Organizzazione di Volontariato -Sagittario- e Informadonne, vice presidente del Centro Studi Sociale Politico -Autonomie popolari-“.