“Per chi non ha ancora capito” [Video]

“Per chi non ha ancora capito”. Francesco Carbone, presidente dell’Associazione di promozione sociale ‘Governo del Popolo’, spiega, il #Sistema composto da #politica, #appalti, #magistratura, #abusomodello45, #massoneria e #malagiustizia.

Ecco cosa ha scritto nella serata di ieri 27 ottobre 2022, in un Post pubblicato su Facebook e diffuso su… www.youtube.com… il leader dell’accennato sodalizio associativo costituito nel luglio del 2018 in Provincia di Palermo: la #massoneria è un’Associazione su base iniziatica, esoterica e di fratellanza, diffusa in molti Stati del mondo, le cui origini sono da rintracciarsi in epoca moderna in Europa, in Inghilterra, precisamente a Londra il 25 giugno 1717 come unione di associazioni basate su di un ordinamento democratico, dette -logge-“.

Accetta i cookies di YouTube per vedere questo video. Avrai così accesso a questo servizio offerto da terze parti. YouTube privacy policy Se accetti, la tua scelta sarà salvata e la pagina verrà aggiornata. Accetta contenuto da YouTube

“#francescocarbone #associazionegovernodelpopoloaps”.