Per consentire all’AMAM il completamento dei lavori urgenti di manutenzione alla condotta fognaria in via del Santo, sono state prorogate le limitazioni viarie.

Sino a sabato 22, nella fascia oraria 21.30 – 5.30, sarà vietato il transito veicolare per semicarreggiata e disposto il senso unico alternato di circolazione in via del Santo, per un tratto di 30 in corrispondenza del numero civico 90; istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.