Per consentire in sicurezza l’esecuzione delle attività di saldatura del nuovo impalcato autostradale, carreggiata destra, nell’ambito dei “Lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’Autostrada A- 20 Messina-Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazioni e sostituzione degli impalcati con tipologia schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua”, sono stati adottati provvedimenti viari.

Sino al 10 novembre, nel tratto di via Palermo, sottostante la carreggiata del viadotto Ritiro, nella fascia oraria 21-6, saranno interdetti la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare e pedonale, con collocazione di idonee barriere e chiedendo l’eventuale presenza di presidi del Corpo di Polizia Municipale.

Sarà garantito il transito di mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle forze di polizia, mediante l’immediata sospensione dei lavori e la riapertura al transito veicolare. Sarà posizionata idonea segnaletica stradale verticale di preavviso di “divieto di transito”, con il periodo di validità e l’indicazione della distanza sino al tratto di strada interessato dalla interdizione.