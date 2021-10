Per consentire lo svolgimento delle prove di esame per il conseguimento delle patenti AM, B1, A1, A2, A, sono stati disposti provvedimenti viari.

Per un periodo di mesi 12 a decorrere da domani, mercoledì 6, il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 7 alle 15, l’area est di parcheggio lato mare adiacente villa Sabin sarà chiusa al transito veicolare, eccetto per i motocicli e ciclomotori degli utenti che devono sostenere le prove di esame e per i veicoli di supporto della motorizzazione; e vigerà il divieto di sosta con zona rimozione coatta.

Per la chiusura al transito veicolare saranno collocate transenne nell’intera area di parcheggio oggetto di occupazione soltanto durante l’esecuzione delle prove di esame.