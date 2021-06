Per il prossimo mercoledì 9 giugno 2021, sono stati programmati i lavori di innesto alla rete idrica di un nuovo insediamento produttivo nella zona Sud di Messina, a cura e spesa della ditta proprietaria, per spostare il tracciato dell’Acquedotto Santissima di pochi metri, sempre all’interno del proprio lotto

DALLE 9:30 DI DOMANI QUINDI, IN CITTA', COME DISPOSTO DAI TECNICI DELLA LOCALE AZIENDA CHE SI OCCUPA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, CI SARA' UNA INTERRUZIONE DI 8 ORE PER QUEL CHE RIGUARDA LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA