Per la prima tappa della campagna itinerante “L’Italia in Cornice”, in partenza dal sud Italia, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha scelto Messina per essersi distinta, quale Comune tra i più virtuosi della regione Sicilia nell’ambito di un percorso di valorizzazione e tutela del proprio patrimonio naturale.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa, che si terrà giovedì 22, alle ore 11.00, a piazza Unione Europea, alla presenza del sindaco Federico Basile, cui prenderanno parte l’assessore al ramo Francesco Caminiti; la presidente della Società Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato; e Andrea Campelli direttore relazioni esterne Corepla. L’evento sarà occasione per presentare l’installazione artistica e le nuove iniziative promosse dall’Amministrazione comunale finalizzate a sensibilizzare la collettività alle tematiche ambientali.