Per la seconda volta, a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, si è bloccata oggi durante la seduta del Consiglio comunale la delibera sulla Tari.

I consiglieri comunali, nella citata occasione, hanno bocciato il documento sul Piano finanziario dei rifiuti con 13 voti contrari, un astenuto ed 11 favorevoli.

Hanno votato a favore:

Francesco Cipolla;

Nicoletta D’Angelo;

Alessandro De Leo;

Serena Giannetto;

Rita La Paglia;

Pierluigi Parisi;

Sebastiano Pergolizzi;

Giuseppe Schepis;

Salvatore Serra;

Sebastiano Tamà;

Ugo Zante.

Si sono espressi con la loro preferenza contraria:

Andrea Argento;

Biagio Bonfiglio;

Francesca Cacciola;

Cristina Cannistrà;

Giuseppe Fusco;

Gaetano Gennaro;

Giandomenico La Fauci;

Pietro La Tona;

Paolo Mangano;

Francesco Pagano;

Alessandro Russo;

Antonia Russo;

Giovanni Scavello.

Si è astenuto Antonino Interdonato vice presidente dell’Assise…, del Gruppo di Sicilia Futura.

Durante la Riunione di ieri, era caduto il numero legale. In data odierna invece, lo stop degli appartenenti al Civico Consesso è arrivato con una consistente partecipazione cassando il Pfr da 54,5 milioni con un incremento medio in bolletta del 9%…, ciò in considerazione dell’aumento previsto di 6 milioni.