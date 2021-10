QUESTO LO HA SCRITTO..., STAMANE IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, LA LEADER DI FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI

“Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato. Scientificamente, a tavolino. A due giorni dalle elezioni. Non da Fanpage, ma da un intero circuito, o circo, se vogliamo”. Lo ha scritto questa mattina in un post pubblicato su Facebook, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

La Meloni ha continuato e concluso: “se avete qualche minuto, ascoltate quello che ho da dirvi”.