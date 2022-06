Per tre giorni, da giovedì 16 a sabato 18 giugno tutti i tamponi, compresi quelli programmati dalle USCA, al Palarescifina saranno trasferiti esclusivamente all’ex Gasometro (alla fine del viale Giostra, prima degli imbarchi per la Caronte) al fine di agevolare l’utenza e non creare eventuali disagi dovuti al concerto di Vasco Rossi che richiamerà migliaia di persone nella zona Sud.

L’orario sarà sempre dalle ore 8 alle ore 20; si pregano quindi i cittadini interessati a recarsi nella suddetta area ex Gasometro per effettuare lo screening.