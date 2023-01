E' ACCADUTO IL GIORNO DELL'EPIFANIA IN UN BAR DI GALATONE (LECCE)

Articolo…, tratto da… www.ansa.it/puglia!

Per uno sguardo di troppo alla sua fidanzata un 31enne avrebbe picchiato un ragazzino, di 17 anni, e per questo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio dalla polizia. E’ accaduto il giorno dell’Epifania in un bar di Galatone (Lecce).

All’aggressione, avvenuta alla presenza dei genitori del 17enne, avrebbero partecipato anche altre tre persone che sono state identificate ma non sono attualmente indagate. Il giovane è stato giudicato guaribile in 30 giorni. La polizia ha individuato il 31enne grazie alle immagini delle telecamere nella zona. L’aggressione era iniziata nel bar e proseguita all’esterno.