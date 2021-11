“Perchè il Romano mi attacca?”. Se lo è chiesto in un post pubblicato dopo le 14:30, sulla sua Pagina Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “ma è ovvio! Vuole un po’ di visibilità…, come quella che non vuole concedere a chi politicamente lo ha messo al mondo e gli ha garantito le prime prebende da distribuire per farsi una iniziale clientela. Comprendo che il potere logora chi non ce l’ha…! Ed il buon Saverio, ormai da anni politicamente trombato, si è stancato di sopravvivere con il reddito di cittadinanza…! Ma non sarò io a dargli soccorso dopo aver contributo a non farlo eleggere al parlamento europeo…!

Ha concluso De Luca: “Saverio si abitui ormai a questo status di disoccupato politico perché i siciliani non hanno dimenticato e non dimenticheranno a quale banda bassotti della politica apparteneva il nobile in decadenza Romano”.

PS: “Saverio fammi sapere a chi devo inviare la mia fattura per il compenso pattuito per questa visibilità che ti ho dato. Non ta pigghiari a viziu però…”.