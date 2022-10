Personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia ha effettuato delle perquisizioni presso alcune abitazioni in Paravati, sequestrando circa 20 grammi di marijuana e due piante di canapa.

Nella circostanza sono stati segnalati alla locale Prefettura tre soggetti per detenzione ad uso personale di droga. Inoltre, in una campagna sono stati rinvenuti 15 grammi di sostanza stupefacente, di cui 10 grammi di eroina e 5 di cocaina, occultata fra i mattoni di un rudere abbandonato, utilizzato come nascondiglio per la droga da commerciare su strada.

Sono stati svolti anche controlli in materia di armi da fuoco, ed è stato notificato ad un uomo, cui erano già stati ritirati cautelarmente due fucili, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi.

Infine, nel corso dei controlli a carico di un uomo affetto da dipendenza dal gioco, è emerso che, a titolo di pegno, anni prima, aveva ceduto abusivamente un revolver al mercato nero della ricettazione. Pertanto l’uomo è stato denunciato per l’omessa custodia delle armi detenute e la pistola è stata recuperata.