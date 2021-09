Pippo Scattareggia, ex Assessore della Giunta del sindaco di Messina Cateno De Luca stamane in un post su Facebook ha espresso la sua indignazione nei confronti del primo cittadino, che ieri ha confermato la sua volontà di candidarsi alla guida della Regione Siciliana, abbandonando di fatto il suo ruolo attuale già dal prossimo Febbraio.

Ecco le sue parole: “avevo preannunciato in tempi non sospetti, all’indomani delle mie dimissioni da Assessore, quanto oggi è stato reso di pubblico dominio. Non potevo condividere un giorno, un’ora in più, un progetto a cui avevo creduto ed in cui mi ero impegnato con la fiducia dei miei sostenitori, progetto che aveva cambiato percorso e perseguiva una strada lontana dai miei ideali e dal servizio per la mia comunità, per la mia città. Non sono mai stato uno yes-man e non potevo accettare in silenzio di vedere già abbandonata a sé stessa la mia amata Messina, per sostenere le velleità e le ambizioni personali di colui che, come in una giostra ripete matematicamente gli stessi percorsi creando e poi distruggendo, utilizzando a suo piacimento persone e risorse. Eh si, la politica ha le sue sfaccettature sempre, ma c’è anche chi la dignità ed il rispetto lo continua a mantenere a prescindere dai ruoli”.

Ha concluso Scattareggia: “non dimentichiamo che il vero politico è colui che deve rappresentare la comunità, senza farsi gioco di quest’ultima per ottenere posizioni di vantaggio personale, che nulla hanno a che vedere con le reali necessità della comunità stessa”.