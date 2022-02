COSÌ SCRIVE IN UNA NOTA DI OGGI 5 FEBBRAIO 2022, FILIPPO PANSERA, IL RESPONSABILE PER MESSINA E PROVINCIA DEL PARTITO NAZIONALE CON SEDE A FROSINONE E PRESIEDUTO DA FABRIZIO PIGNALBERI

“Piu’ Italia…, per la Giustizia Liberta’ e Verita’ contro il ‘Green Pass’ adottato il 6 agosto del 2021 dai membri del Governo guidato dal premier Mario Draghi”. Cosi’ scrive in una nota di oggi 5 febbraio 2022, Filippo Pansera, il responsabile per Messina e Provincia del Partito nazionale con sede a Frosinone presieduto da Fabrizio Pignalberi.

Aggiunge e conclude Pansera: “si tratta di una manifestazione che in data odierna si terra’ in piazza Unione Europea sulla scalinata posta innanzi al Municipio della Citta’ peloritana dalle ore 17.15 alle 19.00 per contestare le misure restrittive imposte dai componenti dell’esecutivo di Palazzo Chigi volte a contrastare la diffusione del Covid-19”.