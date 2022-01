Poco prima della mezzanotte intercorsa tra domenica 16 e lunedi’ 17 gennaio 2022, un uomo dall’identita’ sconosciuta si e’ arrampicato sulla sommita’ della Ruota panoramica situata in piazza Cairoli a Messina minacciando di buttarsi nel vuoto.

Il soggetto, nel momento in cui sono accaduti i fatti, si trovava seduto penzoloni al di fuori di una delle cabine poste piu’ in cima sui tralicci della struttura. Sono sconosciuti, i motivi che hanno indotto questo individuo a compiere un gesto cosi estremo.

Sul posto, sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato ed una Squadra dei vigili del Fuoco.

Due pompieri, a bordo di un elevatore, sono saliti in altezza fino a raggiungerlo per tentare di convincerlo a non mettere in atto azioni che pongano a rischio la sua incolumita’ fisica.

