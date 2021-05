Ponte sullo Stretto…, il deputato regionale siciliano di Diventerà Bellissima, Pino Galluzzo interviene sull’assemblea del Movimento 5 Stelle

Dopo l’assemblea del Movimento 5 Stelle riguardo al “nodo” Ponte sullo Stretto di Messina, interviene l’onorevole Pino Galluzzo, parlamentare regionale di Diventerà Bellissima e Presidente dell’intergruppo all’Ars, Continuità territoriale, Ponte e infrastrutture.

“Riferito al caos scoppiato all’interno del 5 Stelle, emergono tutte le contraddizioni di un Movimento nato all’insegna della protesta e non della proposta. Oggi con la crisi che galoppa a causa del Covid e dove la politica “gridata” risulta non credibile, c’è bisogno di proposte concrete e coraggio per il rilancio del lavoro e dell’economia. Il Movimento 5 Stelle dimostra invece ancora una volta che sulle proposte e sulle progettualità è inconsistente. Lo dimostra perché quando qualche loro parlamentare prova ad essere concreto e propositivo viene messo alla Pubblica gogna”.

Galluzzo continua: “Tutto ciò è segno che l’evoluzione della politica non si può fermare alla presunta superiorità morale. L’unica vera superiorità della politica è quella di trovare le soluzioni e attuarle nel confronto costante col Paese reale, perché il paese di Alice delle meraviglie in politica provoca solo danni. Ma ciò che rende la politica credibile e risolutiva è la capacità di dialogo ed il coraggio delle idee in un confronto serrato, maturo e consapevole. Pur tuttavia non posso non fare un in bocca al lupo a coloro che hanno avuto il coraggio di manifestare le proprie idee attinenti al Paese reale, come ad esempio l’onorevole Angela Raffa, pur sapendo che l’orda barbarica li avrebbe aggrediti ed inghiottiti. Il Ponte e le infrastrutture ad esso connesse servono oggi più che mai. Lo hanno capito pure i bambini ed ora anche alcuni coraggiosi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Adesso speriamo che lo capisca tutto il Movimento perché a loro è ascritta la maggior parte della responsabilità del governo Draghi, ed a loro e solo su di loro cadrà la responsabilità di far rimanere il Sud e la Sicilia arretrati rispetto al resto dell’Italia e dell’Europa”.