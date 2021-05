IL FERMO DI UN 43ENNE NAPOLETANO, E' AVVENUTO DURANTE UN CONTROLLO IN #VICODEICANDELARI

Ieri pomeriggio gli agenti del #Commissariato #VicariaMercato, durante un controllo in #vicodeiCandelari presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto 5 involucri con 130 grammi di eroina, 1755 euro e un drone professionale.

Un uomo, 43enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

