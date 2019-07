Post in aggiornamento, della esperta di Servizio Sociale a Messina, Angela Rizzo

LA LISTA DEI POTERI FORTI... ADOMBRATI DAL PRIMO CITTADINO CATENO DE LUCA..., CHE COMBATTENDO CONTRO I POVERI E CHI NON HA NULLA PENSA DI POTERSI ACCREDITARE COME IL FAUTORE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE E LA BRAVA PERSONA VICINA ALLA COMUNITA' PER IL BENE DEI CITTADINI

Post in aggiornamento, della esperta di Servizio Sociale, Angela Rizzo, sulle presunte forze occulte adombrate dal primo cittadino peloritano, quali ostacolo alla sua azione di Governo cittadino: “dopo un anno e un mese circa di amministrazione (sic) De Luca, nonostante non sia stato realizzato il TRAM VOLANTE e del CASINO’ A PALAZZO ZANCA non ci siano nemmeno le fiches; nonostante i servizi sociali siano allo sbando e che per le persone con disabilita’ sia stata prevista una riduzione della TARI per l’anno 2017 e 2018 (peraltro gia’ abbondantemente scadute) con una richiesta di documenti impossibile da produrre; che non siano state eliminate le partecipate…anzi; ecco, che, finalmente, grazie al sindaco della citta’ di Messina SAPPIAMO CHI SONO I POTERI FORTI che hanno ridotto questa citta’ alla fame e che non vogliono che le cose cambino”.

I POTERI FORTI SONO:

il custode dell’ex Gil;

il custode di Villa Sabin;

l’anziano che butta il suo sacchettino di spazzatura (perche’ non e’ possibile che montagne di spazzatura si formino nel giro di qualche ora);

gli utenti dei servizi sociali;

gli ex lavoratori dei servizi sociali e i licenziati di Casa Serena;

gli ambulanti;

le famiglia occupanti l’ex scuola Foscolo;

i mercatari.

Da oggi si aggiungono

4 Giardinieri.

“Queste categorie hanno un potere che nemmeno loro immaginano. Qualcuno dirà e i vertici, ad esempio come quelli che hanno una posizione dirigenziale e dovrebbero controllare e percepiscono un ottimo stipendio? No loro, nel mondo deluchiano, sono i poteri deboli, anzi proprio come le tre scimmiette prendono un lauto stipendio per non sentire, vedere parlare e non avere nessuna responsabilità. Quelle sono tutte in capo a uscirei, custodi, spazzini, insomma i veri poteri forti. Semu cunsumati”!