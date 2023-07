LA CENA, IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 17 LUGLIO, AVRÀ LUOGO AL GRAND HOTEL SAN PIETRO DI TAORMINA, IN PROVINCIA DI MESSINA, L’ALBERGO 5 STELLE LUSSO DEL GRUPPO LINDBERGH HOTELS & RESORTS APPENA RISTRUTTURATO E SITUATO ALL’INTERNO DI UNA VILLA DEL ‘900 E CON UN AFFACCIO DIRETTO SUL MAR IONIO

Prende il nome di “Insieme” la serata che vedrà cinque Ambasciatori del Gusto siciliani proporre un menù che si ispira ai sapori tipici della Sicilia e che valorizza il vasto patrimonio enogastronomico di questa regione. La cena, in programma per lunedì 17 luglio, avrà luogo al Grand Hotel San Pietro di Taormina, in provincia di Messina, l’albergo 5 stelle lusso del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts appena ristrutturato e situato all’interno di una villa del ‘900 e con un affaccio diretto sul Mar Ionio.

Ai fornelli ci saranno sette esponenti della cucina siciliana che offriranno ai commensali un viaggio tra sapori e profumi di questa terra, primo fra tutti Luca Miuccio, Executive Chef del Giardino degli Ulivi, il ristorante del San Pietro. Particolarmente devoto alla sua terra natia, Miuccio propone un tipo di cucina che miri a esaltare la cultura siciliana regalando così un’esperienza indimenticabile; attraverso un gioco di consistenze e materie prime di qualità e di stagione, per lo chef in cucina è importante sperimentare e far esprimere al massimo delle sue potenzialità un ingrediente.

Insieme a lui ci saranno anche Francesco Arena (mastro fornaio di Messina), Lillo Freni (della Pasticceria Freni), Pasquale Caliri (chef del ristorante Marina del Nettuno Yatching Club Messina), Gianni Giardina (macellaio e vicepresidente della Nazionale Italiana Macellai) e Rosario Umbriaco (street chef di Enna). A completare l’offerta, ci sarà anche Taurmè, azienda siciliana nata nel 2017 impegna nella diffusione e distribuzione di prodotti locali che, per l’occasione, coinvolgerà sei aziende vinicole del mondo siciliano presenti in sei isole beverage; gli ospiti potranno così vivere una vera e propria full immersion itinerante.

Da sempre Ambasciatori del Gusto si impegna nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano e rappresenta la prima realtà che riunisce al suo interno eccellenze di qualità della ristorazione italiana. L’Associazione, insieme a tutti i suoi membri, è costantemente impegnata nell’organizzazione di progetti nazionali e internazionali che hanno come obiettivo la valorizzazione del Made in Italy. La cena di lunedì 17 vede come protagonisti i sapori intensi e genuini della Sicilia, una regione ricca di prodotti e delizie che, grazie alle mani sapienti degli chef coinvolti, faranno vivere agli ospiti un viaggio sensoriale.