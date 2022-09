Prende il via questa settimana l’Operazione europea #SAFEDAYS iniziativa di sensibilizzazione ad un corretto comportamento alla guida dei veicoli su tutte le arterie del territorio nazionale – organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network.

Nella giornata del 21 settembre 2022, saranno effettuati controlli a tappeto su tutte le norme inerenti il Codice della Strada, che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade ed autostrade del paese, in particolar modo verranno impiegate le apparecchiature per il contrasto agli eccessi di velocità, servizi finalizzati al contrasto del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, del casco protettivo e all’uso dei telefoni cellulari alla guida. L’obiettivo dell’Operazione è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e di ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030 con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL. Al riguardo, pertanto, anche sulle arterie autostradali e ordinarie della Calabria, le pattuglie delle Sezioni del Compartimento Polizia Stradale Calabria espleteranno mirati controlli su tali tematiche di settore.