Prenderà il via da oggi la vaccinazione antinfluenzale anche in tutti gli Hub di Messina e provincia, dove proseguirà inoltre la vaccinazione anti Covid con la terza dose booster o quinta dose. L’ulteriore dose di richiamo con vaccino mRNA bivalente sarà possibile per le persone di età maggiore o uguale ad anni 80; per gli ospiti di RSA, per le persone di età maggiore o uguale ad anni 60 con fragilità (che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2 (data del test diagnostico positivo).

Su richiesta, i soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRNA monovalente, potranno comunque vaccinarsi con un’ulteriore dose di vaccino a mRNA bivalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall’ultima infezione da SARS-CoV-2. Ricordiamo inoltre che proseguono in Fiera a Messina gli esami sierologici gratuiti, i vaccini Lea e per il Papilloma Virus (HPV).

Per quanto riguarda la campagna antinfluenzale ribadiamo che è raccomandata per i cittadini con età superiore o pari a 60 anni, i soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, persone con malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio, ai diabetici, agli obesi, ai soggetti a malattie dismetaboliche, con insufficienza renale o con malattie oncologiche o in trattamento chemioterapico, ai pazienti immuno-compromessi per motivi congeniti od acquisiti, con malassorbimento intestinale, ai cittadini che hanno in programmazione importanti interventi chirurgici, e alle a persone affette da malattie neuromuscolari, epatopatie croniche, etc…!

Infine, confermati gli orari in tutti gli Hub di Messina e provincia che sono i seguenti: