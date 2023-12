Prenderà il via il prossimo 15 dicembre, alle ore 17.30, la mostra dedicata all’Urban Art presso la Galleria di arte contemporanea “Zancle Art Project” di Messina, in via Legnano 32, dove verranno esposte alcune opere di muralisti siciliani.

“Urban Siciliology: un primo sguardo urbano a ciò che sarà”, visitabile fino al 20 gennaio, è un’importante anteprima, realizzata dalla Galleria Zancle Art Project con la collaborazione di Alessia Tommasini. Il nuovo linguaggio artistico contemporaneo, legato alla street art, è un mondo che Zancle Art Project vuole esplorare, organizzando una serie di iniziative nella città di Messina e non solo, a partire dal 2024.

“Con entusiasmo condividiamo il nostro viaggio con Zancle Art Project, – ha dichiarato Giovanni Cardillo, Direttore Artistico della Galleria – un audace tentativo di illuminare il tessuto culturale di Messina, una città dalla storia millenaria che, secondo noi, è in attesa di riscattarsi, soprattutto puntando sull’arte contemporanea e, in questo caso, sulla street art. In questa impresa avvincente, affrontiamo la sfida di plasmare Messina in un centro culturale, una città che, sebbene non abituata a essere una tela per l’arte, custodisce un potenziale straordinario. Il nostro impegno nella trasformazione sociale attraverso l’arte è come una fiamma ardente, alimentata dalla volontà di catalizzare l’energia creativa della comunità e unirla in una nuova esperienza culturale. Ci impegneremo a superare le sfide e a trasformare gli ostacoli in trampolini di lancio verso la contemporaneità, la creatività e l’ispirazione”.

La mostra è patrocinata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina. Gli artisti presenti con le loro opere sono… Giuliorosk, Kuma, NessunoNettuno, Domenico Pellegrino, Igor Scalisi Palminteri.