Presentata una piattaforma per una comunità di intenti per salvare il settore dalla crisi, obiettivo non perdere nemmeno un piccolo imprenditore. Necessario partire da una strategia condivisa che punti a non perdere neanche un singolo, piccolo imprenditore.

Parte da qui l’incontro avuto dai vertici di Confcommercio Messina con il Sindaco Federico Basile e con l’assessore alle attività produttive Massimo Finocchiaro per fare il punto sulla gravissima crisi del commercio, attanagliato dalla impennata dei costi di beni e servizi.

“Abbiamo portato al tavolo – spiega il presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto – la necessità di istituire un osservatorio permanente per la crisi che sia contestualmente un tavolo per il rilancio della città. Siamo certi che, anche con l’apporto del nuovo assessore alle attività produttive Finocchiaro, cui abbiamo espresso i nostri migliori auguri per la nomina, avvieremo un proficuo percorso finalizzato appunto non perdere pezzi durante la strada e anzi a creare le condizioni perché ci sia un futuro sicuro possibile e percorribile per il sistema delle piccole e medie aziende. Bisogna far sì che si creino le condizioni per fare sistema e rendere proficuo il futuro del sistema economico messinese, sia nel panorama siciliano che nel panorama nazionale, a partire proprio da una piattaforma programmatica che abbiamo presentato al sindaco Basile e all’assessore Finocchiaro”.

“Primo punto – conclude Picciotto – evitare che a causa dei tributi si possa perdere qualche licenza. Un punto sul quale dall’amministrazione comunale abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni”.