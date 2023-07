Presentato dopo le 10.30 di oggi 21 luglio 2023 in via Lepanto presso ‘Guarmè’ il “Premio Messina Cinema” (alla memoria dell’indimenticabile attrice, regista, scrittrice, sceneggiatrice Monica Vitti ed in ricordo di Gaetano Alessandro), giunto alla V^ Edizione, ideato e diretto da Helga Corrao [Video]

L'EVENTO CON LA REGIA DI CLAUDIO BELLEZZA..., SI TERRÀ... SABATO 29 LUGLIO ALLE ORE 20.00 PRESSO IL “PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ” IN VIA XXIV MAGGIO E VERRÀ PRESENTATO DA HELGA CORRAO E GIGI MISEFERI

Presentato dopo le 10.30 di oggi 21 luglio 2023 in via Lepanto presso ‘Guarmè’ il “Premio Messina Cinema” (alla memoria dell’indimenticabile attrice, regista, scrittrice, sceneggiatrice Monica Vitti ed in ricordo di Gaetano Alessandro), giunto alla V^ Edizione, ideato e diretto da Helga Corrao. L’evento con la Regia di Claudio Bellezza…, si terrà sabato 29 luglio alle ore 20.00 presso il “Palazzo del Monte di Pietà” in via XXIV maggio e verrà presentato da Helga Corrao e Gigi Miseferi.

UN BREVE CENNO STORICO DEL “PREMIO MESSINA CINEMA”

Il “Premio Messina Cinema”, ideato e diretto dalla dott.ssa Helga Corrao, a cura dell’Associazione Culturale “Messina Progetto Arte”, di Pippo Scattareggia, è una manifestazione a cadenza annuale, nata nel 2018, che si svolge nell’omonima città dello Stretto, allo scopo di celebrare l’eccellenza della produzione Cinematografica siciliana, assegnando riconoscimenti agli artisti ed operatori cinematografici, direttori della fotografia, musicisti, scenografi, costumisti, truccatori, acconciatori, montatori, fonici, registi di effetti speciali visivi, del territorio siciliano e non, con l’intento di svolgere una fondamentale opera di valorizzazione e promozione di autori, correnti e tendenze del cinema, non dimenticando soprattutto, di esaltare i talenti della nostra Sicilia. La manifestazione è intercalata da momenti dedicati alle Tradizioni Gastronomiche, alla Moda ed alla Musica delle Tradizioni Popolari e Classiche.

Ideato e curato dalla dott.ssa Helga Corrao, che ne è direttrice artistica, e condotto insieme all’attore, showman e inviato RAI, Gigi Miseferi. Il Premio, rievoca il famoso “Festival Internazionale del Cinema di Messina” (1955), che nel 1957 si consacra nel prestigioso “Taormina FilmFest”. Monica Vitti vive otto anni della sua infanzia a Messina, nella Sicilia degli anni Trenta. Il soprannome è “Marisa setti vistini” in dialetto siciliano, “sette sottane”, in quanto ragazza minuta e freddolosa. La Vitti utilizza il nomignolo, come titolo del suo primo libro, edito nel 1993, “Sette sottane”.

Il vero nome è Maria Luisa Ceciarelli, detta Marisa, nata a Roma il 3 novembre 1931, figlia di Angelo Ceciarelli e di Adele Vittiglia: proprio dal cognome della madre, deriva quello di “Vitti”. A Messina, inizia a fare Teatro, nel triste periodo dei bombardamenti, insieme ai due fratelli maggiori, Franco e Giorgio, con i quali mette in scena commedie nella cantina di casa, per scansare la paura delle bombe. La famiglia piccolo borghese, vive in tre diverse case… sul viale Principe Umberto, in via Luciano Manara e in via Sant’Agostino. Monica frequenta le elementari all’Istituto Sant’Anna di via XXIV maggio, a ridosso del Monastero di Montevergine della Santa Eustochia Smeralda Calafato. Di isolano in Monica Vitti, ritroviamo sicuramente l’ironia e la resilienza, il modo siciliano, fatto di sguardi, appunto di “taliature”, di cose non dette, di femminilità repressa, ma comunque dominante.

La ricordiamo nelle famose pellicole girate in Sicilia:

– La ragazza con la pistola ,1968, regia di Mario Monicelli

– La bellissima che uccide (Modesty Blaise), nel 1966, in parte nel Castello di Sant’Alessio Siculo,

– L’Avventura (1960), di Michelangelo Antonioni, tra le isole Eolie e Taormina,

– Ritorno a Lisca Bianca (1983) regia di Antonioni, alla stazione di Milazzo, al “San Domenico” di Taormina, a Panarea, e sul viale San Martino a Messina.

Monica Vitti è pure al fianco di Antonioni in due brevi film di fine carriera, ambientati tra gli scenari di Noto, Vulcano, Stromboli, a cui si aggiunge uno spot realizzato per la Regione Sicilia nel 1997. Ricco di ospiti di rilievo, il “Premio Messina Cinema” 2023, V^ Edizione, vanta di essere il primo dedicato alla memoria di Monica Vitti, immensa artista internazionale. Apre la serata una degustazione di prodotti tipici siciliani, e una mostra di pittura. Nel corso della manifestazione, si consegnano premi alla carriera e menzioni speciali.

PREMI ALLA CARRIERA:

• Adriana Pannitteri, giornalista RAI e autrice, lavora al TG1 dal 1997, ha seguito da inviata i casi più scottanti della cronaca. Dal 2001 conduce i telegiornali del mattino. È vice caporedattrice a TV7 e Speciali TG1. Dal 2009 al 2012 ha anche curato e condotto la rubrica del telegiornale, L’Intervista. E’ stata anche conduttrice di “UnoMattina Estate”. E’ autrice di diversi libri, tra cui uno dedicato ad uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta”. Il suo primo romanzo “Cronaca di un delitto annunciato“. Realizza insieme a Vincenzo Guerrizio uno Speciale TG1 “Dieci, cento… Mille Monica”, per ricordare Monica Vitti ad un anno dalla sua scomparsa, 29 gennaio 2023. “Un ritratto d’attrice delicato e pieno della sua personalità unica, restituita intatta dagli innumerevoli frammenti delle sue interviste e partecipazioni e dai ricordi di chi l’ha avuta accanto sul set”;

• Michael Cavalieri, attore e regista siculo americano, debutta sul grande schermo recitando a fianco al premio oscar Hilary Swank nel 1994 con “The Next Karate Kid” (Karate Kid 4) di Christopher Cain , dove ha interpretato la parte di Ned. Nella sua carriera vanta numerose apparizioni in film e serie televisive di successo, come Last Man Standing (Ancora vivo), ER, I Soprano e NYPD Blue. Suoi i film ‘Ritornato’ e ‘La Porta dell’Inferno’;

• Totò Cascio, attore e personaggio televisivo – All’età di 9 anni esordisce sul grande schermo, nel film ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore con il ruolo del famoso protagonista Salvatore “Totò Di Vita” da bambino. Tale ruolo gli porta il successo internazionale e la conquista del British Academy of Film and Television Arts come attore non protagonista (il più giovane a riceverlo);

• Massimiliano Buzzanca, attore di cinema e teatro, conduttore televisivo, figlio del leggendario Lando Buzzanca, con cui recita in Il restauratore. Tra i titoli in cui si è cimentato Massimiliano Buzzanca al Cinema ricordiamo Il monastero, L’inchiesta, Il figlio più piccolo, Interno giorno, Chi salverà le rose e Ninna Nanna. In televisione è apparso in numerosi sceneggiati e serie come Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Don Matteo, Puccini e Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? Numerose anche le sue performance teatrali, in piéce come Novecento (dal libro di Alessandro Baricco), Menecmi di Plauto e Io Peter Pan, oltre ai musical Una volta nella vita e Sotto er cielo de Roma. Fa parte del cast di Un posto al sole;

• Walter Corda, autore televisivo, attore, doppiatore, cantante e chitarrista – E’ autore televisivo per numerosi programmi come “Buona domenica” con Maurizio Costanzo, “Maurizio Costanzo Show”, “Italia’s Got Talent” e “Tu sì que vales”. In “Alibi perfetto” (1992), nel ruolo del detective;

• Daniel Speck, scrittore e sceneggiatore – La sua sceneggiatura di Meine verrückte türkische Hochzeit (Il mio pazzo matrimonio turco), prodotto dall’emittente tedesca ProSebien, ha vinto nel 2007il Grimme-Preis . Dal suo libro Volevamo andare lontano è stata prodotta la miniserie TV Volevamo andare lontano – Bella Germania. In Italia ha pubblicato anche il romanzo Piccola Sicilia;

• Ninni Panzera, già segretario generale di TaoArte;

• Manfredi Russo, regista e attore – Dal 2007 al 2017 recita per diversi film, fiction e cortometraggi quali Palermo Shooting, L’imbroglio nel lenzuolo, Agrodolce, L’isola dei segreti, Vendetta, Game Over, Pizza Pulp, Squadra Antimafia 4, Paolo Borsellino – I 57 giorni, Come il vento, La Madre, L’Ora Legale, Indictus ed altri. Presente nella nuova stagione 2019-2020 al teatro Spazio 18 B di Roma con il suo ultimo spettacolo di impegno sociale Stasera ve le canto io;

• Fabio La Rosa, attore e regista teatrale – Insegnante di Teatro emozionale presso l’Inpef di Roma – direttore artistico dell’Academy of Art and Image di Roma;

• Veronica Bartoli, attrice e showgirl – ha recitato in pellicole come “Fatalità” di Ninì Grassia, “Vogliamo tutto subito” di Tommaso Campanella e “Mutande Pazze” di Roberto D’Agostino, ma anche in popolari serial televisivi come “Incantesimo”. Conduttrice di Cinema Mio e Cine-Rubriche di Solvi Stubing, ma ha preso parte anche a quattro edizioni di ‘Domenica In’, partecipato alle sigle dello stesso show domenicale, oltre che di programmi come ‘Anni Verdi’ e ‘Non è la RAI’. Nelle vesti di showgirl ha preso parte a programmi come ‘Mama non M’ama (lo show di culto degli anni ’80 condotto da Marco Predolin), ‘La Piscina’ con Alba Parietti, ‘Bulli e Pupe’, ‘Se io fossi Sherlock Holmes’, ‘Beato tra le Donne’ e ‘Furore;

• Paola Barzi, attrice e ballerina – debutta in Teatro in “Viaggio nel Tempo” al Teatro San Genesio di Roma a soli 13 anni insieme all’Attrice di fama internazionale Fabiana Udenio, Partecipa a varie edizioni di ‘Domenica In’ per la regia di Gianni Boncompagni, ricoprendo il ruolo di ragazza del coro e poi anche chitarrista di Pupo (Enzo Ghinazzi), lavorando anche con Marisa Laurito, Edwige Fenech, Gigi Sabani, i Ricchi e Poveri, Carmen Russo ecc…! Prima esperienza nel Cinema insieme a Nanni Moretti in ‘Palombella rossa’ e come Attrice in ‘Impariamo ad Amarci’. La Passione per il Teatro prosegue in parallelo e molti sono gli spettacoli a cui ha preso parte con la Compagnia Teatro Elettra, Compagnia 4 Cambi e la Compagnia stabile del Teatro Petrolini, Sul Palco per caso interpretando sia ruoli drammatici come ad esempio Anna Karenina in La Donna di Carta per la regia di C. Scalia o Ruth in Spirito Allegro 80 anni dopo. Nel film “Il Ribelle Journey of Death”, un film Action tutto italiano scritto e diretto da Mirko Alivernini ed “Il Ribelle 2”;

• Federico Maio, Regista e Produttore Cinematografico, Compositore e Musicista – 2017, Malamuri, Regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio, produttore – 2022, Dumilapassi, da lui scritto e diretto;

• Carmelo Cambria, attore e produttore – Fonda nel 2013 insieme a Federico Maio Ventitreesimastrada Film, Casa di produzione cinematograficafondata,una produzioneper tutte le realizzazioni autorali cinematografiche… realizza Film, cortometraggi, web-series e programmi televisivi – Recita in Malamuri e Dumilapassi, anche aiuto regista;

MENZIONI SPECIALI:

• Ass. DANZANDO L’OTTOCENTO, sul set della produzione televisiva NETFLIX ” Il GATTOPARDO “;

• Giovanna Giordano, scrittrice e giornalista;

• Federico Vitella, autore e Professore ordinario presso l’Università di Messina, dove insegna “Storia del cinema” e “Teorie del cinema”;

• Anna Maria Deodato, docente e autrice;

• Salvatore Curtò, autore;

• Accademia di Cinema per il Set in Italia a Messina di ANGELO FARACI, attore, regista e produttore;

• Giusy Scirè e Mary Bellomo (Miss Integrazione).

Durante la serata di Gala l’Associazione “Donare è vita”, capitanata da Anna Alessandro, consegnerà Riconoscimenti a coloro che si sono distinti per la “Solidarietà nel sociale sul territorio”… i premiati di quest’anno saranno:

• il dott. Salvatore Leonardi, direttore U.O.C. di Terapia Intensiva presso il P. O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina;

• Giuseppe Bevacqua, giornalista e Direttore di “Voce di Sicilia”.

Da questa Edizione nasce un connubio con il ‘Sicily Film Awards’ ideato da Ventitreesimastrada (prima edizione del 2020), iscrizioni aperte fino al 15 agosto per le sez. miglior Lungometraggio e Miglior Cortometraggio. In autunno le premiazioni.

PREMI A DUE ECCELLENZE DEL TERRITORIO:

• Angelo Soraci in arte Cabrio (per i 20 anni di carriera) cantautore;

• Carmelo Guarnera (per i 40 anni di carriera) Campione Pizza World.

L’evento organizzato da “Messina Progetto Arte” di Pippo Scattareggia è patrocinato dalla Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport Spettacolo – ARS Assemblea Regionale Siciliana – TaoArte – Università degli Studi di Messina, Dams, Università della Manouba di Tunisi, Cattedra Sicilia “Vincenzo Consolo” dialogo tra culture e civiltà, Ass. Donare è vita e dal Team Nibali.

INGRESSO ESCLUSIVAMENTE AD INVITO: (si può richiedere tramite messaggio WhatsApp al num. 3491123144, fino ad esaurimento posti)!