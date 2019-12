Presentato il progetto “Nel ventre dell’Orca”: la Fondazione Horcynus Orca rende omaggio allo scrittore Stefano D’Arrigo

È stato ufficialmente presentato il progetto “Nel Ventre dell’Orca” – Itinerari performativi su Horcynus Orca a cento anni dalla nascita di Stefano D’Arrigo.

Erano presenti: “Giacomo Farina (Fondazione Horcynus Orca), Massimo Barilla (Mana Chuma Teatro), Gigi Spedale (Rete Latitudini), Caterina Pastura (SabirFest), Dario Tomasello (Dipartimento COSPECS Università di Messina), Nello Cutugno (Pro Loco Capo Peloro), Maurizio Puglisi (Nutrimenti Terrestri), Guglielmo Pispisa (scrittore), Gigi Giacobbe (critico teatrale)”.

Saranno numerosi e di particolare rilevanza gli eventi in programma, che prenderanno il via venerdì 13 dicembre alle ore 20.00 con lo spettacolo “Il Muro” di e con Turi Zinna e verranno ospitati nel Complesso Monumentale di Capo Peloro di Messina, dove ha sede la Fondazione di ricerca Horcynus Orca.

Questa iniziativa nasce con l’intento di celebrare Stefano D’Arrigo nel centenario della sua nascita e rappresenta un evento culturale di altissimo livello per la Letteratura siciliana. Lo scrittore, al cui capolavoro Horcynus Orca sono ispirati i nomi della Fondazione capofila del progetto e il Parco omonimo, è ritornato al centro dell’interesse internazionale grazie alla recente edizione del libro nella traduzione tedesca e a quelle in corso di realizzazione in Francia, Spagna e Stati Uniti.

Il fulcro delle attività in cui si articola il progetto sarà la stanza “nello Scill’e Cariddi”, una sala immersiva scenografica interattiva del sito archeologico di Capo Peloro. All’interno di questo spazio, si svolgeranno gli eventi culturali e di spettacolo, caratterizzati da profonda e innovativa ricerca artistica e tecnologica.

In particolare, è prevista una nuova e originale performance teatrale immersiva, ispirata al capolavoro di D’Arrigo Horcynus Orca, realizzata da Mana Chuma Teatro (Premio della Critica 2019 ANCT), con una scenografia assolutamente innovativa, virtuale e interattiva.

Sono inoltre in programma altri 6 eventi performativi site-specifica, di danza, musica e teatro ispirati all’universo tematico del “duemari”, in tutte le sue componenti fisiche, scientifiche e letterarie, anche attraverso la messa in relazione con gli scenari immersivi creati ispirandosi ai temi del mare.

I partner coinvolti nell’impegnativo e ambizioso progetto sono: Mana Chuma Teatro (direzione e realizzazione artistica), Fondazione Horcynus Orca (sviluppo tecnologico, produzione e post-produzione video scenografie interattive, apporto dell’infrastruttura tecnologica), Rete Latitudini (Premio della Critica 2019 ANCT – Organizzazione degli spettacoli, promozione e comunicazione nazionale e futura circuitazione), Comitato promotore SabirFest (azioni di ricerca letteraria ed editoriale, propedeutiche allo sviluppo del percorso artistico).

Queste le altre collaborazioni: Centro Internazionale di Studi sulla Performatività delle Arti e degli Immaginari Sociali dell’Università di Messina- – Oficina cultural Ambajada de España – – Pro Loco di Capo Peloro, ERSU Messina.

PROGRAMMA SEZIONE PERFORMATIVA DI DICEMBRE 2019

VENERDÌ 13 DICEMBRE

ore 20:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

IL MURO di e con Turi Zinna

regia di Federico Magnano San Lio

produzione RETABLO

SABATO 14 DICEMBRE

ore 20:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

‘U PAPPAIADDU CA CUNTA 3 CUNTI

di e con Giuseppe Provinzano

live painting di Petra Trombini

produzione BABEL

DOMENICA 15 DICEMBRE

ore 19:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

I-SOLA di e con Simona Miraglia

produzione IN ARTE

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

ore 9:00- Aula 2 – Dipartimento Scienze Cognitive UNIME

Via Concezione, 6 – Messina

HORCYNUS ORCA,

UN’OPERA “IN TRADUZIONE“

con Moshe Kahn, Gaspare Balsamo, Michela De Domenico

conduce Dario Tomasello

————–

ore 16:00 – Sala Consolo

Complesso monumentale di Capo Peloro

UNO STRETTO LABIRINTO DI STORIE:

DAI LUOGHI DI HORCYNUS ORCA

con Silvio Perrella, Guglielmo Pispisa, Nadia Terranova

conduce Caterina Pastura

————–

ore 20:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

EPICA FERA di e con Gaspare Balsamo

musiche dal vivo di Francesco Salvadore

produzione CENTRO CULTURALE MOBILITÀ DELLE ARTI

VENERDÌ 20 DICEMBRE

ore 20:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

NIÑOdi Tino Caspanello

con Cinzia Muscolino

produzione PUBBLICO INCANTO – SMART

SABATO 21 DICEMBRE

ore 20:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

I GIORNI DELLA FERA – Cap. 1

performance teatrale immersiva-interattiva

di Salvatore Arena e Massimo Barilla

con Mariano Nieddu

produzione MANA CHUMA

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 19:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

LO SCOGLIO DEL MANNARO

di e con Simone Corso

progetto sonoro e luci di Adriana Mangano

produzione NUTRIMENTI TERRESTRI

————–

ore 21:00 – Sala immersiva

Complesso monumentale di Capo Peloro

I GIORNI DELLA FERA – Cap. 1

performance teatrale immersiva-interattiva

di Salvatore Arena e Massimo Barilla

con Mariano Nieddu

produzione MANA CHUMA

In caso di superamento della capienza della sala immersiva,

si effettuerà una replica un’ora dopo la fine degli spettacoli.

Costo biglietti: singolo spettacolo € 5,00 – ridotto (studenti, over 65, under 21) € 4,00 – carnet 3 spettacoli a scelta € 10:00.

Info e prenotazioni: +39 090 9032737 – +39 344 2037050 – +39 348 381384.