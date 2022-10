Presente il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il prof. Giancarlo Neri, ordinario di Geofisica dell’Università degli Studi di Messina, e le Associazioni di volontariato Castel Gonzaga, Lega Ambiente dei Peloritani, Mari e Monti 2004 e l’Associazione nazionale Carabinieri Messina, che hanno organizzato, in collaborazione al DRPC, tre punti informativi presso le piazze Duomo e Cairoli ed il Centro Commerciale di Tremestieri, hanno illustrato, nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca, “Io non rischio 2022”, la Campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile.

“Su questi temi il Comune è all’avanguardia ed ha raccolto numerosi consensi anche a livello nazionale – ha spiegato il Sindaco Basile -. Iniziative come queste risultano essere fondamentali perché informano la cittadinanza sulle norme comportamentali da tenere in caso di calamità a causa di eventi imprevedibili dei quali non si può mai conoscere lo sviluppo e l’intensità. In caso di rischio, è importante sapere come comportarsi non solo a livello personale, ma prima di tutto per la salvaguardia dell’intera collettività”.

“Questa edizione della campagna ‘Io non rischio 2022’ – ha proseguito l’Assessore Minutoli – coinvolge quattro associazioni di volontariato che tramite i propri comunicatori opportunamente formati dai dipartimenti nazionale e regionale di Protezione Civile sensibilizzano ed istruiscono le persone sui possibili rischi naturali presenti sul nostro territorio e sul comportamento da tenere in caso di emergenza tenuto conto che i primi soccorritori sono gli stessi cittadini. Saranno pertanto due giornate di incontri nelle piazze tra volontari formati per diffondere la cultura della prevenzione del rischio e la cittadinanza, illustrando cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un’alluvione o un maremoto. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito alla campagna informativa”.

Sabato 15 e domenica 16, in contemporanea ad altre città italiane, punti informativi in Piazza Duomo, Piazza Cairoli e in caso di avverse condizioni meteo al Centro Commerciale Maregrosso e presso il Centro Commerciale di Tremestieri.

Anche quest’anno i volontari invitano i messinesi ad un appuntamento speciale: un trekking urbano alla scoperta dei luoghi della memoria collettiva e privata dopo il terremoto del 1908, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16, dalle ore 10 con partenza dai gazebo allestiti in piazza e che si potrà seguire in diretta attraverso le pagine social create per l’occasione: https://www.facebook.com/messina.iononrischio2022 e https://www.facebook.com/iononrischio2022.

Due giorni per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media.

A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia. “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Lo spot è quello che si puo’ seguire in basso.