Presente il Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca, cui hanno partecipato gli Assessori alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, e la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini, è stato illustrato il Piano ‘Emergenza Freddo’ 2022-2023. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle Istituzioni e del Terzo settore coinvolti nell’applicazione degli interventi in supporto alle persone senza fissa dimora, i più esposti agli effetti delle condizioni meteo avverse e dell’abbassamento delle temperature.

Nel corso della conferenza stampa il Sindaco Basile ha annunciato che: “Entro Natale ‘Casa di Vincenzo’, che rimane un punto fondamentale della nostra città nell’ambito delle strutture di accoglienza di primo livello, sarà trasferita in locali più accoglienti che garantiranno maggiori servizi alle persone senza fissa dimora. Questo trasferimento rientra in una visione complessiva del miglioramento dell’offerta e della qualità degli interventi ed è ricompreso all’interno dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area marittima, dove sorgerà il complesso delle hub dello Stretto”.

L’Assessore Calafiore ha poi specificato che: “La nuova sistemazione, all’interno di un’ala del Collereale, con ingresso dalla via Sardegna, consentirà di aumentare la disponibilità dei posti fino a sessanta con ulteriori servizi fino ad un’accoglienza h24. Desideriamo mettere a disposizione un luogo ancora più ospitale per coloro che vivono in strada, convinti che tutto ciò porterà anche ad un’evoluzione della loro vita. Un ruolo strategico importante spetta all’Azienda Messina Servizi Bene Comune e alla rete di volontari che opera nel territorio in maniera costante per la tutela dei soggetti più fragili. Ringrazio gli Enti che ogni giorno sono al nostro fianco e Fra’ Giuseppe Maggiore, cappellano della Stazione e punto di riferimento costante per tutti. Lo spostamento della Casa di Vincenzo rientra in un ulteriore progetto finalizzato alla creazione di un sistema che funzioni sempre meglio attraverso la realizzazione di una centrale operativa h24, che consenta di rispondere alle esigenze della popolazione, che riguarderanno non soltanto i senza fissa dimora”.

L’aggravarsi e il diffondersi delle condizioni di marginalità causate dalla crisi economica ha fatto accrescere il numero delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema che perdono i riferimenti di base per la sicurezza personale, la casa ed il cibo. Il disagio di vivere senza fissa dimora si amplifica nel periodo invernale in cui aumentano i rischi legati alla salute dell’individuo, soprattutto in coincidenza di eventi eccezionali con un alto livello di criticità per la sopravvivenza dell’individuo. L’Amministrazione comunale, attraverso la diffusione del Piano Emergenza Freddo, intende sensibilizzare la cittadinanza, dalla quale si attende un contributo fattivo in donazioni (coperte, sacchi a peli, indumenti invernali) ed eventuali segnalazioni di persone che vivono all’aperto, telefonando al numero 090/7723311 al Centro “Mai più Ultimi” sito in piazza della Repubblica – Palazzo Satellite oppure allo 090/771000 – Polizia Municipale.

La Presidente Asquini, dopo avere presentato i dettagli tecnici della nuova struttura, ha dichiarato che: “Anche nell’ambito dell’emergenza freddo l’Azienda Messina Social City, insieme alle Associazioni di Volontariato, al Terzo Settore e ai Servizi Sociali, sarà in prima linea adoperandosi per le necessità nel contesto delle vulnerabilità”.

L’Assessore Minutoli ha concluso che: “La Protezione Civile, in tutte le sue componenti, sarà in prima linea per mettere in pratica le procedure previste dal suo Piano, integrate dall’evento critico ‘Emergenza Freddo’, attraverso attività coordinate a fianco dell’Amministrazione comunale, nell’azione di soccorso e monitoraggio dei senza fissa dimora, fino al superamento della fase critica, attivando le risorse professionali e strutturali sia comunali che delle Associazioni di volontariato, vero valore aggiunto nell’emergenza, così come nell’ordinario, per monitorare costantemente i soggetti a rischio e intervenire in tempi rapidi in loro soccorso”.

Il Piano ‘Emergenza Freddo’ è attivo dal 15 dicembre al 15 marzo e scatta in presenza di bollettini di allerta meteo codificate in arancione o rossa, sotto la direzione del Centro Operativo Comunale, presieduto dal Sindaco. La stesura del Piano Emergenza Freddo 2022-2023 è il risultato di un’intesa inter-assessoriale ed inter-dipartimentale e del lavoro dei componenti il Tavolo Tematico Permanente “Inclusione attiva, povertà e grave emarginazione adulta” a conferma della buona pratica del lavoro integrato per portare a successo le azioni di sostegno alla popolazione più vulnerabile.

A conclusione della conferenza stampa si è proceduto alla sottoscrizione del protocollo tra: