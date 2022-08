Presente il Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca, è stato illustrato il progetto “InStradaME”. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il Vicesindaco Francesco Gallo, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore ed i rappresentanti di altri Enti pubblici cittadini Massimo Villari, Patrizia Restuccia, Loredana Intersimone, Santinella Accardi e Rosa Azzarelli, con i quali il Comune di Messina sta avviando, in partenariato, il progetto “InStradaME” per la promozione e la sensibilizzazione di attività di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale, finanziato per 350mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga con risorse a carico del “Fondo per l’incidentalità notturna”.

“InStradaME – ha dichiarato il Sindaco Basile – non è soltanto uno slogan o un simbolo, ma è una grande occasione per sensibilizzare sui temi fondamentali della consapevolezza, della responsabilità, del valore della vita e soprattutto del senso civico della comunità, guardando prima di tutto gli interessi collettivi. Dopo due anni e mezzo di pandemia, c’è tanta voglia di riprendersi in mano quella vita che è stata limitata dagli eventi; bisogna farlo però con coscienza, prevenzione e nel rispetto di tutti trasmettendo segnali chiari e precisi da parte delle Istituzioni come nel caso di InStradaME” attraverso attività di formazione, sensibilizzazione, prevenzione e monitoraggio del fenomeno degli incidenti stradali, per sviluppare un sistema informativo locale integrato, che possa orientare anche le scelte di pianificazione urbanistica”.

Il Vicesindaco Gallo ha aggiunto che: “quando all’interno di Palazzo Zanca ho ricoperto incarichi relativi alle Politiche Giovanili, ricordo la realizzazione di spot o altre iniziative, anche con il contributo di artisti locali o registi di un certo livello, mirati però a trasmettere nei giovani e nelle loro famiglie segnali di paura e di shock emotivi. InStradaME invece si rivolge a tutti con un messaggio diverso, considerando non il singolo, ma il pericolo sociale, che ne deriva, e deve indurre alla riflessione le Istituzioni pubbliche, le famiglie e la scuola sull’argomento dell’incidentalità stradale, ponendo gli opportuni rimedi come per esempio attraverso l’incentivazione del mezzo pubblico, oltre ad uno studio più approfondito sul fenomeno dell’uso e delle cause di alcool e droghe, considerando l’origine di tali abitudini”.

L’Assessore Calafiore ha ricordato i passaggi del progetto e le attività che seguiranno: “è un lavoro iniziato nel 2020, portato avanti quindi nel segno della continuità con l’Amministrazione De Luca, ed ora nella fase di avvio delle attività. I beneficiari del progetto sono ragazzi e giovani della fascia di età compresa dai 14 ai 30 anni nei confronti dei quali verranno realizzate campagne di educazione e sicurezza stradale oltre che di stili di vita positivi. Sono previste infatti attività di formazione di docenti ed adulti a contatto con i giovani; di sensibilizzazione con interviste ai ragazzi che in passato hanno avuto problemi di alcol e/o droghe; di contrasto attraverso l’acquisto di un’unità mobile attrezzata in dotazione al Comune di Messina, con la quale verranno realizzate azioni di sensibilizzazione e prevenzione (test monouso per verificare le condizioni psico-fisiche), in collaborazione con la Polizia Municipale, la Polizia Stradale e tutti i soggetti deputati al controllo e alla sicurezza stradale; e di monitoraggio in quanto sulla piattaforma web saranno presenti questionari anonimi, dati statistici (alcuni pubblici ed altri a disposizione dei partner istituzionali) sulle risposte e sugli esiti dei controlli. Inoltre, attraverso una Machine Learning ed Intelligenza artificiale, in base alla giornata, alla fascia oraria ed agli eventi organizzati, il sistema suggerirà le zone cittadine a più alto rischio evidenziandole di colore rosso all’interno di una mappa”.

Presente anche la Presidente dell’Associazione Familiari Vittime della Strada Pina Cassaniti Mastrojeni, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per avere aderito con successo al progetto. Gli Enti pubblici, che affiancano il Comune di Messina nella realizzazione del progetto, sono la Prefettura di Messina, l’Università degli Studi di Messina, il Ministero della Giustizia – Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Messina, il Ministero della Giustizia – Ufficio locale esecuzione penale esterna, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Messina. Sempre più spesso infatti si verificano tragici eventi causati da una correlazione tra incidenti stradali che coinvolgono giovani e guida in stato di alterazione psicofisica causata da alcol e droga.

Le nuove tendenze sull’abuso di alcol come il binge drinking, ossia un eccessivo consumo di alcol al di fuori dei pasti e in un breve arco di tempo, rappresentano tra i giovani un’abitudine diffusa e consolidata, il cui incremento coinvolge anche soggetti minorenni. Il Ministero della Salute, nel corso della “Conferenza Nazionale Alcol 2022”, presentata al Parlamento lo scorso marzo, ha illustrato gli esiti sugli interventi realizzati nel 2021 in materia di alcol e problemi correlati, riportando che, su un totale di 40.310 incidenti con lesioni rilevati da Polizia e Carabinieri, in circa 3.700 almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti risultava essere in stato di ebbrezza.