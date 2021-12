Prevenzione, rischi sanitari, importanza delle vaccinazioni: gli esperti a disposizione degli Istituti superiori

E' IL PROGETTO..., “MI CURO DI TE – LA CULTURA SANITARIA INCONTRA LA SCUOLA” CHE HA PRESO IL VIA STAMANE A MESSINA AL VERONA TRENTO E ALL’ARCHIMEDE PER POI TOCCARE IN QUESTA PRIMA FASE 8 SCUOLE SUPERIORI COMPRESE IN TUTTA LA PROVINCIA MESSINESE