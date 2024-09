UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA PORTERA’ FORTE ⚠️MALTEMPO GIA’ A PARTIRE DA STANOTTE DA OVEST VERSO EST, CON PIOGGE IN PROPAGAZIONE IN TUTTA LA REGIONE DOMANI; CONSEGUENTE SARÀ IL BRUSCO CALO DELLE TEMPERATURE ENTRO LA SERATA PER L’ARRIVO DI VENTILAZIONE SOSTENUTA DA ONO

Testo…, tratto da… https://www.facebook.com/share/pZ3tQmU9UvfqEMtd/ (Sicilia in meteo)!

Previsioni meteo generiche per la Sicilia di oggi 9 lunedì settembre. Una perturbazione atlantica portera’ forte ⚠️maltempo gia’ a partire da stanotte da ovest verso est, con piogge in propagazione in tutta la regione domani; conseguente sarà il brusco calo delle temperature entro la serata per l’arrivo di ventilazione sostenuta da ONO! Anticiclone africano che si ritirerà, si attendono infatti la prossima settimana altri fronti atlantici con forse dei contributi freddi artici, ci ritorneremo presto.

Sicilia in meteo | in nottata il fronte Atlantico si portera’ sui settori occidentali con piogge e temporali, fenomeni che trasleranno in tutta l’isola entro la mattina, con possibilità di rovesci e temporali anche di forte intensità soprattutto sulle zone occidentali e settentrionali

Le #temperature saranno in deciso calo ( anche di -8/10°C) a partire da ovest ed entro sera ovunque.

I #Venti soffieranno moderati o forti da ovest nord ovest, con raffiche di burrasca sui bacini occidentali e il Tirreno.

I #Mari risulteranno mossi o molto mossi con moto ondoso in aumento, fino ad agitato lo stretto di Sicilia occidentale.