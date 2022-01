COSI' SCRIVE IN UNA NOTA ODIERNA, GAETANO GIORDANO NELLA QUALITA' DI RLS (RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) E RSU DEI VIGILI URBANI DI MESSINA

“Prima che succeda l’irreparabile è bene evidenziare che nel nostro ordinamento, il -datore di lavoro- viene individuato dalla legge come il garante della salute e della sicurezza dei lavoratori. Proprio per questo, in caso di violazione del dovere di sicurezza, si configura… la responsabilità civile e penale del -datore di lavoro-“. Scrive così in una nota odierna, Gaetano Giordano n.q. di RLS e RSU Vigili Urbani a Messina.

Giordano aggiunge: “la nozione di datore di lavoro pubblico è scolpita nitidamente nell’art. 2, comma 1, lett. b) dello stesso D.Lgs.; norma che richiama a sua volta l’art. 1 del D. Lgs. 165/2001 e che chiarisce che per -datore di lavoro- si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, oneri ed onori. Fatto salvo tutto ciò, Nonostante sia assodato che Il contagio da Covid-19 determina un potenziale profilo di responsabilità penale per il -datore di lavoro-. Oltre alle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, in conformità ai principi normativi dettati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di contagio da Covid-19 vi è la possibilità che il -datore di lavoro- possa essere considerato penalmente responsabile per i delitti di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, se applicabile. Nonostante tutto ciò non si hanno ad oggi notizie in merito ad iniziative da parte dell’amministrazione indispensabili per azzerare o quantomeno ridurre i contatti contrastando al massimo il pericolo”.

Giordano prosegue… “da informazioni assunte dal sottoscritto n.q. di RLS, (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro) sembrerebbe che:

nelle ultimissime ore, il numero dei casi Covid-19 accertati attraverso tampone rapido sia salito ulteriormente e vertiginosamente sommando in totale ben 18 unità da inizio quarta ondata e diverse unità nelle prossime ore si sottoporranno a tampone per contatti diretti e casi sospetti;

diciotto casi, quest’ultimi, appartenenti al corpo di P.M. registrati inoltre nei vari uffici comunali diversi casi di malattia con stati febbrili ed altri ancora in quarantena/isolamento fiduciario per casi Covid-19 accertati nell’ambito familiare.

Specifica e conclude Giordano: “onde evitare il peggio, urge attivare tutte le procedure per contrastare con fermezza e convinzione il nemico letale. Corre l’obbligo di effettuare nell’immediatezza la sanificazione programmata e costante di tutti gli stabili comunali, tutti gli ambienti, uffici, spogliatoi, bagni, sportelli, centrale operativa, sezioni, auto e mezzi di servizio tutti. Indispensabile la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale, gel disinfettante, mascherine ffp2 ormai divenute obbligatorie ovunque, misurazione obbligatoria della temperatura agli ingressi con apposito personale addetto, varie turnazioni di orari per limitare presenze. Pare superfluo evidenziare la necessità e l’urgenza di ridurre al minimo i contatti limitando le presenze e privilegiando ove possibile lo smart working così come previsto da circolari e norme vigenti. Attivare la rotazione del personale. Contrastare la diffusione del virus deve essere il primo obiettivo. Il virus è un nemico invisibile, imprevedibile e talvolta anche letale. Contrastarlo è un obbligo e per questo si pretendono atti responsabili ed urgenti”.