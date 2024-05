LO RICORDA IN UN POST DI OGGI 25 MAGGIO 2024 PUBBLICATO SULLA SUA OMONIMA PAGINA FACEBOOK, L'AVVOCATO DAFNE MUSOLINO, SENATRICE MESSINESE PRESSO 'PALAZZO MADAMA' A ROMA DEL 'GRUPPO DI ITALIA VIVA'

“Prima di tutto ti auguro un buon Sabato e ti invito a seguire la trasmissione su Telecolor, dove sono ospite di Luca Ciliberti: Si tratta della penultima trasmissione prima del silenzio elettorale che andrà in onda alle 14:30 e poi in replica alle 21:30 su Antenna Sicilia Nuova”. Lo ricorda in un Post di oggi 25 maggio 2024 pubblicato sulla sua omonima Pagina Facebook, l’avvocato Dafne Musolino, senatrice messinese presso ‘Palazzo Madama’ a Roma del ‘Gruppo di Italia Viva’.

Così termina il testo: “Parleremo delle Elezioni Europee e dei vantaggi economici per la Sicilia che derivano proprio dall’essere in Europa. Dopo la trasmissione, sempre su questa pagina, potremo continuare a parlarne”.

Per vedere la trasmissione in rete clicca sul link alle 14:30:

https://www.telecolor.net/tv-diretta/

