Prima puntata de “In… Degni di Nota”

Eccoli finalmente i due “Giornalettai” dopo il ciak della 1^ Puntata.

Donato Grimaldi & Ronny Genovese In “Degni di Nota”, il nuovo Format Web-Tv in onda già da oggi su tutti i canali e pagine social in rete. Per la Tv stanno ancora aspettando qualche proposta, che non tarderà ad arrivare.

Sempre con notizie frizzanti, humor e tanta satira, per carpire l’attenzione e la curiosità di chi sta dall’altra parte del video. Intanto siamo partiti, rammentano Ronny e Donato, mentre si preparano per nuove trasmissioni sempre più divertenti e sfiziose.

Di seguito il video della puntata