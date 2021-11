Promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Alessandra Calafiore, in sinergia con il Direttore provinciale dell’INPS Messina Marcello Mastrojeni, si terrà lunedì 22, alle ore 9.30, una tavola rotonda nella sede della Direzione del predetto Ente previdenziale

L’INIZIATIVA..., E' ORGANIZZATA IN VISTA DELLA IMMINENTE “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” PREVISTA IL PROSSIMO GIORNO 25 DEL CORRENTE MESE

Promossa dall’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Alessandra Calafiore, in sinergia con il Direttore provinciale dell’INPS Messina Marcello Mastrojeni, si terrà lunedì 22, alle ore 9.30, una tavola rotonda nella sede della Direzione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Messina.

Ha evidenziato l’Assessore Calafiore: «l’iniziativa, organizzata in occasione della “Giornata Internazionale della violenza contro le donne”, sarà l’occasione per conoscere e confrontarsi sul “Reddito di Libertà”, con l’obiettivo di “sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno della violenza contro le donne che interessa ogni parte del mondo e la nostra stessa città, e per condividere azioni sinergiche tra gli enti territoriali al fine di garantire il necessario sostegno alle donne attraverso interventi di supporto psicologico, legale, sociale e lavorativo».