Pronti per raccontare il matrimonio in tutte le sue declinazioni, ma pronti soprattutto a fare del matrimonio una vera festa, un evento da ricordare per gli sposi e per i tanti ospiti. L’edizione di Messina Sposi in programma sabato 19 e domenica 20 novembre al Royal Palace Hotel punta soprattutto su questo.

Parola d’ordine è: divertimento! Un matrimonio bello da guardare, ma soprattutto da vivere. Messina Sposi 2022 torna all’insegna dell’allegria e come sempre del meglio del fashion wedding. Let’s Celebrate è il claim della nuova attesa edizione che si terrà nella storica e centralissima sede del Royal Palace Hotel sabato 19 novembre (ore 16,00 – 20,00) e domenica 20 (ore 10,00 – 20,00). Madrina dell’evento la wedding planner Paola Canale, Consulente di Galateo Aziendale, Wedding Coach, responsabile per la Calabria dell’Accademia Etiquette Italy.

Messina Sposi: diversa da tutte ma uguale al Tuo modo di vedere il matrimonio. L’evento presenterà una rassegna elegante con tutte le novità di un settore sempre in evoluzione: dai giochi alle light design, al divertimento degli invitati ed ancora la musica dal vivo, le wedding cake, le clip animate e tutte ma proprio tutte le tendenze del wedding, accuratamente selezionate fra le migliori aziende della Sicilia orientale. Confermati anche quest’anno i live streaming dove si alterneranno tanti ospiti per parlare del matrimonio ma ci saranno anche shooting fotografici, momenti dedicati alla netiquette negli eventi per imparare ad accogliere gli ospiti, spazi dedicati all’home design, alla musica e molto altro. I momenti più importanti di Messina Sposi saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook ed instagram di E – Motion Messina al https://www.facebook.com/emotionmessina .

Partner dell’iniziativa il magazine di attualità Me Style www.mestyle.it che seguirà da vicino la manifestazione e ne presenterà i contenuti più importanti. Tutte le coppie di futuri sposi che visiteranno l’evento potranno partecipare a “La Ruota della Fortuna” l’amatissimo gioco a premi che consente di aggiudicarsi gadget e premi offerti dalle ditte partecipanti. Ad animarla sarà l’Officina delle Feste del postino Giuseppe Lo Basso con momenti di intrattenimento e messaggi per gli sposi.

Sua è anche La Luna di Cristallo dove tutte le coppie potranno posare per una foto ricordo e magari averla anche nel loro matrimonio. Importanti e qualificati gli ospiti che si alterneranno nella due giorni dedicata al wedding. Tra gli altri Chiara Scarfì, esperta di Armocromia, Body Shape e Facial Shape che spiegherà in diretta live come valorizzare la propria immagine con una corretta scelta di colori e di outfit adatti. Nino Santoro, storico barman messinese e inventore del mitico cocktail “Saigon”, proporrà invece un drink dedicato ai futuri sposi da inserire nel menu delle nozze.