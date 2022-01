“Prontiiiiiii… VIA”! Ha scritto questo…, in un post pubblicato su Facebook, dopo le 10.20 di oggi 30 gennaio 2022 il sindaco messinese Cateno De Luca.

Così ha proseguito e concluso De Luca: “inizia la maratona domenicale a Palazzo Zanca per le completare le osservazioni da trasmettere alla Corte dei Conti in merito alla mia strategia denominata -Salva Messina-. Tale strategia l’ho concepita e messa in atto da novembre 2018 per evitare il fallimento causato dai debiti ereditati, oltre 550 milioni di euro è l’entità del PRFP, e risalenti alla gestione degli ultimi trent’anni del palazzo municipale e delle sue partecipate. Buona parte del consiglio comunale e delle organizzazioni sindacali avevano tentato di condizionarmi per dichiarare il dissesto finanziario ma io ho reagito presentando le mie prime dimissioni da Sindaco, 28 settembre 2018, e li ho messi all’angolo facendogli ingoiare il mio piano di salvataggio. Chi scoppierà prima? Io, Basile, Daffine o la coriacea Carrubba? Stasera vi informerò”.