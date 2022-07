Prosegue a pieno ritmo la 27esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (Messina) che si concluderà domenica 31 luglio con la serata dedicata alle premiazioni.

Particolarmente positivo il bilancio di queste prime serate della manifestazione che sono state presentate dal direttore artistico Ignazio Vasta e dal parroco della Chiesa San Pancrazio di Giardini Naxos, Padre Gianluca Monte, che è anche Presidente dell’Associazione Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. promotrice dell’evento.

Molto apprezzata la serata speciale di martedì che ha visto protagonista l’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, nel corso della quale l’archeologia è stata spiegata ai ragazzi. E’ stata anche l’occasione per gli organizzatori del Festival di dare un premio a questa associazione per il fondamentale lavoro che hanno svolto in questi anni nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio.

La prof.ssa Fulvia Toscano, presidente dell’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, ha dichiarato: “siamo grati al Festival del Film per Ragazzi per aver ricevuto questo prezioso riconoscimento, tanto più gradito perché conferito dalla nostra comunità che riconosce il lavoro fin qui svolto. Importante per noi che siano stati protagonisti i nostri ragazzi, capaci, appassionati e consapevoli, ragazzi che sono stati alunni delle nostre scuole, in particolare il liceo, dove da sempre l’educazione alla bellezza e la cittadinanza attiva sono due obiettivi prioritari. Auspichiamo di continuare a essere all’altezza delle aspettative, con nuovi progetti, anche grazie alle virtuose sinergie col Parco archeologico di Naxos diretto dalla dott.ssa Gabriella Tigano. Ci fa piacere dedicare questo premio al compianto Franz Buda che dell’Archeoclub a Naxos è stato il pioniere e ci ha accompagnato, cinque anni or sono, nella apertura del nostro club. A lui sarà dedicato il premio che sarà inaugurato in ottobre. A lui, sempre, il nostro grazie”.

Da segnalare, inoltre, la proiezione, nella serata di mercoledì, dei Book trailers realizzati dagli alunni Liceo C. Caminiti di Giardini Naxos nell’ambito del Piano Scuola Estate del Ministero dell’Istruzione e del progetto Patti per la lettura, promosso dal Comune di Giardini Naxos e quella di questa sera dedicata ai cortometraggi realizzati da autori africani premiati dal Cinit durante il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. I cortometraggi africani saranno presentati da Massimo Caminiti, Presidente nazionale del CINIT- Cineforum Italiano.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. – Onlus”, presieduta da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura.

Programma Giardini Naxos |Oratorio don Bosco: