Prosegue con grande successo l’iniziativa ‘Mi curo di te – la Cultura sanitaria incontra la scuola’, voluta dall’Ufficio del Commissario Covid 19 di Messina, guidato dal prof Alberto Firenze. Un equipe formata da medici, psicologi e pedagogisti si recherà domani 4 febbraio e anche il 7 e l’8 all’istituto Jaci, per illustrare il progetto agli studenti e spiegare l’importanza della vaccinazione e la necessità della prevenzione. Gli studenti potranno confrontarsi, discutere e interagire con esperti, tra cui uno psicologo, un medico vaccinatore e due educatrici professionali, che saranno a disposizione della scolaresca per qualunque informazione, domanda e dubbi su malattie e virus e su come prevenirle e diagnosticarle per tempo. Inoltre prevista nella stessa scuola la vaccinazione per gli alunni giovedì 10 Febbraio.

“Siamo felici – hanno spiegato il prof Firenze – della partecipazione da parte degli studenti negli istituti superiori dove nostri operatori e il personale sanitario sono già stati. Gli alunni si sono dimostrati molto attenti e informati sull’ attuale situazione relativa all’emergenza sanitaria Covid 19. Ci sono stati interessanti momenti di confronto, che possono accrescere il senso di comunità e rendere più consapevole nei ragazzi l’importanza della vaccinazione”.