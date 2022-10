SABATO 22 OTTOBRE ALLE ORE 20.30 ANDRA' IN SCENA AL TEATRO COMUNALE DELL’ISOLA EOLIANA, LO SPETTACOLO (COMU VENI) FERRAZZANO, TRATTO DALL’OPERA DI GIUSEPPE PITRE' DI E CON GIUSEPPE PROVINZANO

Prosegue la rassegna teatrale L’Isola che c’è, organizzata dalla Rete Latitudini in collaborazione con il Comune di Malfa (Salina).

Sabato 22 ottobre alle ore 20.30 andrà in scena al Teatro Comunale di Malfa lo spettacolo (Comu veni) Ferrazzano, dall’opera di Giuseppe Pitrè di e con Giuseppe Provinzano.

Un esperimento scenico performativo, un lavoro che si muove tra narrazione, cunto e performance: nell’opera del Pitrè, Ferrazzano è presente più volte con tanti frammenti, piccole storie che ne delineano il carattere ma non ne restituiscono un’identità riconoscibile in unico racconto. Ferrazzano ci condurrà pertanto tra le storie nelle storie, passando da una a un’altra, facendo scegliere al pubblico attorno a sé una o più storie delle tante che sarà in grado di raccontare, quale primo esemplare delle posteggie ancora prima che queste fossero tali.

Un personaggio denso capace di raccontare tutto e il contrario di tutto, in un meccanismo aperto che si modifica di giorno in giorno, cosi come lui era abituato a fare. Un tutto fare nella vita / Un tutto raccontare sulla scena. Un primordiale performer dei cunti e delle narrazioni.