Proseguono gli interventi di Autostrade Siciliane per la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale sulla A20 Messina-Palermo.

Domani inizieranno anche i lavori di scarificazione e asfalto sullo svincolo di Milazzo e per lo svolgimento nei prossimi giorni verranno interdetti alternativamente per brevi periodi, secondo il seguente calendario:

• dalle ore 9.00 dell’11 maggio, alle ore 24.00 del 12 maggio, chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Messina;

• dalle ore 9.00 del 12 maggio, alle ore 24.00 del 14 maggio, chiusura della rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo;

• dalle ore 9.00 del 18 maggio, alle ore 24.00 del 19 maggio, chiusura della rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo;

• dalle ore 9.00 del 19 maggio, alle ore 24.00 del 21 maggio, chiusura della rampa di uscita per i veicoli provenienti da Messina.