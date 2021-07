Proseguono i servizi della Polizia di Stato predisposti in città e provincia per garantire sicurezza ai cittadini nel periodo estivo

ANCHE IN MARE LE REGOLE VANNO RISPETTATE: GLI AGENTI DELLA QUESTURA DI MESSINA..., A BORDO DEGLI #ACQUASCOOTER IN DOTAZIONE NEL WEEKEND APPENA TRASCORSO HANNO ELEVATO 4 SANZIONI PER MANCATO USO DEL CASCO DI PROTEZIONE ALLA GUIDA DI MOTO D’ACQUA