«Proseguono senza particolari criticità le interlocuzioni con i rappresentanti dei lavoratori cosiddetti “ex Pip”, impegnati nell’ottenere il riconoscimento di una stabilità occupazionale… siamo intervenuti nel rasserenare gli animi e nel ribadire l’impegno del governo Schifani sullo studio e sull’attuazione delle misure ottimali per giungere alla stabilizzazione dei circa 2500 precari». Lo dice l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, a proposito del presidio di ieri in via Notarbartolo, a Palermo, dei lavoratori precari ex Pip; nella medesima giornata, si è tenuta una riunione nella sede dell’assessorato tra Falcone e i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Falcone ha concluso: «siamo al lavoro, di concerto con l’assessore Albano e il dipartimento del Lavoro, non soltanto per reperire le risorse finanziare, ma anche per la migliore soluzione procedurale sull’assorbimento dell’intero bacino».